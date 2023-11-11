وزير خارجية السعودية: القمة العربية الإسلامية طالبت بكسر الحصار على غزة

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن المجتمع الدولي تقاعس عن التصدي الفاعل للأزمة الفلسطينية، وعجز مجلس الأمن والمنظمات الدولية عن القيام بدروها، مشيرا إلى استفحال استراتيجية المعايير التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر بارتكاب قائمة طويلة من انتهاكات القانون الدولي.

وأضاف فرحان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الإسلامية المشتركة، أنه أمام هذا الوضع الاستثنائي اجتمع القادة العرب والمسلمون في قمة مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإرسال رسالة موحدة بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف.

كسر الحصار على غزة

ولفت وزير الخارجية، إلى أن القادة أصدروا بيانا يحتوي على عدة نقاط، منها العمل على كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود للقطاع بشكل فوري.

وأوضح أن هذه الدول تطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل وكلفت الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيل.