محمود مسلم: كلمة مصر في القمة العربية الإسلامية قوية وواضحة ومباشرة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ كلمة مصر اليوم، في القمة العربية الإسلامية قوية وواضحة وصريحة ومباشرة، بضرورة وقف إطلاق النار بدون شروط، ومنذ أزمة غزة، موقف مصر صريح وواضح وكاشف.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كلمة مصر تضمَّنت منع التهجير القسري سواء داخل فلسطين أو خارجها، والقمة أقرت هذا الأمر، كما أنّ اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش القمة، بعضها تم للمرة الأولى مثل الرئيس الإيراني والرئيس السوري، ومن المرات القليلة مع الرئيس التركي، وكل ذلك من أجل فلسطين والتأكيد على قيادة وريادة مصر ودورها في القضية الفلسطينية.

القمة أشادت بما تقدمه مصر من تسهيلات

وأشار إلى أنّ بيان القمة أشاد بما تقدمه مصر من تسهيلات ودعم في مساندة أهل غزة من خلال معبر رفح، والمساعدات المقدمة من حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشغل أكثر من 50%، رغم ظروفها الاقتصادية القاسية والصعبة.