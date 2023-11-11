«تمريض قنا» يتزين بألوان علم فلسطين خلال احتفالية النقابة العامة بالمحافظة

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة قنا، حضرها أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات ومديري الإدارات بمديرية الشئون الصحية بقنا، ومديري المستشفيات.

النقابة العامة للتمريض

وشهدت الاحتفالية ارتداء أعضاء هيئة التمريض زيا بألوان علم فلسطين، كما تناولت الاحتفالية فقرات عن فلسطين حيث هتف الحضور لفلسطين والرئيس عبد الفتاح السيسي كما نددوا بالاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر الذى يشهده قطاع غزة.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الاحتفالية تناولت فقرة عن دور التمريض في مصر، كما استعرضت إنجازات الرئيس في مصر وخاصة مجال الصحة والتي شملت مبادرات الصحة العامة ومنظومه التأمين الصحي الشامل بمصر وغيرها من الإنجازات.

الانتخابات الرئاسية

وأضافت أنه جرى التنبيه علي أعضاء هيئة التمريض بمحافظه قنا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأسرهم، حيث أن العالم أجمع يضع مصر تحت اعينهم خاصه في الانتخابات الرئاسية وتحدي الشعب المصري للنهوض بمصر واختيار قائدهم للمرة الثانية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه شارك في الاحتفالية نحو 1200 عضو بالتمريض، لافته إلى أنه تم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة في بمحافظة قنا.

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر للدكتورة أسماء رمضان النقيب الفرعي بقنا، ولمجلس إدارة النقابة الفرعية بمحافظة قنا.