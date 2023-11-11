الجامعات: لا تأجيل لامتحانات الميدتيرم.. ستبدأ الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد لامتحانات الميدتيرم، المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل بمختلف الكليات، وفقاً للخريطة الزمنية والجداول التي أقرتها الكليات المختلفة ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحين أنه لا تأجيل أو تعديل في مواعيدها المقررة، منوهين بأنها ستكون على ما تم دراسته منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول 2023.

جامعة بورسعيد: انتظام الاستعدادات لامتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام الاستعدادات لامتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات، وأنها في مواعيدها المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد مرور الأسبوع السادس على بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول، موضحاَ أنه لا تأجيل أو تعديل في الخريطة الزمنية لها، وأنها ستنطلق الأسبوع المقبل بعدد من الكليات، مؤكداً أنها ستكون على ما تم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الدراسة للتيرم الأول.

جامعة الجلالة: الدراسة منتظمة بمختلف الكليات

ومن جهته، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحا أن امتحانات الميدتيرم في موعدها الأسبوع المقبل، وأنه التغيير في مواعيدها أو تأجيلها وأنها ستكون على ما تم دراسته خلال الفترة الماضية منذ انطلاق الدراسة.