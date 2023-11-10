«الأعلى للجامعات»: تأجيل سداد رسوم قيد الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية من غزة

كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل سداد مصروفات رسوم القيد للطلاب الفلسطينين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من قطاع غزة، نظرا للظروف التي يمر بها القطاع الفترة الحالية.

السفارة الفلسطينية: الموافقة على تأجيل سداد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين

وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم، أن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، قد أبلغتها بالموافقة على تأجيل سداد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين الدارسين من قطاع غزة للعام الدراسي الحالي، كذلك تسليمهم شهادات القيد لتقديمها للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28-10-2023.