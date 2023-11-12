رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:13 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يعرف عن مواليد برج الثور، بأنهم لديهم القدرة على تحمل المسؤولية، فضلا عن الالتزام تجاه مهامهم في العمل وتجاه الأسرة، فيما تتميز أنثى الثور بتضحياتها من أجل أسرتها. 

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي  وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، عليك التأني في اتخاذ أي قرار يخص العمل.

حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، تشاور مع شريك حياتك في المواضيع المشتركة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الميزان السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023 مهنيا وعاطفيا
بقلم سحر المكاوى