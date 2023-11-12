يعرف عن مواليد برج الثور، بأنهم لديهم القدرة على تحمل المسؤولية، فضلا عن الالتزام تجاه مهامهم في العمل وتجاه الأسرة، فيما تتميز أنثى الثور بتضحياتها من أجل أسرتها.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، عليك التأني في اتخاذ أي قرار يخص العمل.

حظك اليوم برج الثور الأحد 12-11-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، تشاور مع شريك حياتك في المواضيع المشتركة.