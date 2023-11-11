حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بالقوة والتحمل والصبر على الضغوطات ومقاومة الإرهاق الجسدى؛ وذلك بأنه لديه قوة داخلية تساعده على ذلك، كما أنه مخلص ومحب لعمله، ويعرف عنه أنه شخص منظم ويحب ترتيب كل شىء فى حياته وينصح من حوله دائمًا، ولا يستسلم للأوهام.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، نقلًا عن المواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023 مهنيًا

ينصحك الخبراء اليوم أن تحافظ على التواصل بشكل قوي بينك وبين زملائك في العمل؛ وذلك لأن التواصل مفتاح لحل المشكلات التي قد تقابلك في الفترة الحالية، وخلال ساعات العمل، وبالإضافة إلى ذلك، حاول أن تتناقش مع مديرك في أي فكرة تريد تنفيذها.

حظك اليوم برج العذراء السبت 11-11-2023 عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي فينصحك الخبراء، بأن تهتم بالتفاصيل التي تخص شريك حياتك، وأن تكون له بمثابة مسكن وأمان، وتتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة، وحاول إعطائه الفرصة للتحدث في الأمور التي ينزعج منها.