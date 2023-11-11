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النيابة الإدارية تعاين عقارا منهارا في الفيوم

كتب:

محمد عيسى
10:37 م | السبت 11 نوفمبر 2023
جانب من المعاينة

جانب من المعاينة

أجرت النيابة الإدارية بالفيوم، اليوم السبت، معاينة لموقع عقار بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، الذي انهار سقف دوره الأول، فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي، مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين.

وأوضحت النيابة الإدارية أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا، ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم.

وأضافت أن العقار انهار قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم أمس الأول الخميس، مما أسفر عن وفاة أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على محل تجاري "صالون حلاقة" بالمنزل.

وذكرت النيابة الإدارية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قامت بإزالة الأجزاء الخطرة، وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص كافة المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية.

وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة، وقررت تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد تقرير عن أسباب الحادث.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.