لجنة فحص السيارة المتسببة في وفاة 5 طلاب بصلاح سالم تكشف أسباب الحادث

انتهت اللجنة الفنية المشكلة من خبراء المرور، من معاينة سيارة صلاح سالم، المتسببة في وفاة 5 طلاب بداخلها وتحطمها بشكل تام، إذ جرى فحص أدوات الأمان وخاصة الفرامل.

طلاب صلاح سالم كانوا يسيرون على سرعة 120 كيلو

وتبين أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وفشل في السيطرة عليها قبل أن تصطدم بشجرة على جانب طريق صلاح سالم، ووفاة الطلاب الخمسة، وهم «محمد.ن.ب» و«محمود.ح.ش» و«أحمد.ع.ح» و«علاء.م.ا» و«محمود.س.ص»، وجميعهم يقيمون بمنطقة ترعة الجلاد بالشرابية.

وبمراجعة الفحص الفني للكاميرات، تبين أن الطلاب كانوا يسيرون بسرعة كبيرة تزيد عن 120 كيلومتر في الساعة قبل الحادث.

تحريات المباحث في حادث طلاب صلاح سالم

وتسلمت جهات التحقيق تحريات المباحث، التي أكدت أن حادث وفاة الـ5 طلاب ليس فيه أي شبهة جنائية، وأن السيارة الخاصة بالطلاب الخمسة مملوكة لوالد أحدهم، وأنهم كانوا في حفل زفاف بمنطقة مصر الجديدة في ذات الليلة، وعقب انتهاء حفلة الزفاف استقلوا السيارة، وخلال عودتهم إلى مكان إقامتهم في الشرابية تعرضوا لحادث مروع بسبب اصطدام سيارتهم بشجرة على جانب الطريق.

وأفادت تحريات المباحث أن قوة الاصطدام بالشجرة تسببت في تدمير السيارة بشكل تام خاصة المحيط الخارجي لها من الأمام، وأن المارة فشلوا في فتح أبواب السيارة لإسعاف أو نجدة الطلاب، لكنهم فارقوا الحياة في الحال.

وتمكنت أجهزة الأمن من استخراج الجثامين بعد قطع جزء من السيارة.

تشييع جثامين طلاب صلاح سالم

وشيع أمس جثامين الطلاب الخمسة المتوفين، في مشهد مبكي كان الحزن يعتصر القلوب من هول الحادث المؤلم، خاصة وأن الطلاب محبوبون من جميع السكان.