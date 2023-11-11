متحف كفر الشيخ يُقدم ندوة تعريفية لطلاب كلية الآداب الاثنين من كل أسبوع

أعلن متحف كفر الشيخ تقديم ندوة تعريفية بالمتحف وأقسامه وقواعد الزيارة لطلاب كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ قسم «الآثار» الفرقة الأولى والثانية، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع لـ40 طالبا وطالبة في المرة الواحدة، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

تقديم ندوة تعريفية بالمتحف وأقسامه

وأشار المتحف، في بيان له، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار نشر الوعي الأثري والتاريخي والدور الثقافي والاجتماعي لمتحف كفر الشيخ، مطالبا الطلاب الراغبين في التسجيل في تعبئة الاستمارة التالية من هنا، وسوف يتم إرسال ميعاد وتفاصيل المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل بالاستمارة.

افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020

جدير بالذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وتبلغ مساحة المتحف نحو 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات وهي: الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.