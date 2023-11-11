أمين مستقبل وطن بالقليوبية: الرئيس السيسي صاحب رؤية لتحقيق الاستقرار

قال النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية تسعى إلى تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي

وأكد النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر، وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري مطالبا المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

جاء ذلك خلال كلمة النائب مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة تحت شعار «كلنا معاك» بنادي المؤسسة العمالية، بشبرا الخيمة بحضور النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية، بحضور أعضاء الحزب بالقليوبية بمجلسي النواب والشيوخ والآلاف من أبناء المحافظة.

دعم الأشقاء الفلسطينيين رغم للتحديات

وأضاف النائب عاطف ناصر، أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، كما أن القيادة المصرية قادرة على تحدي الصعاب على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

الشعب المصري قوي ويعي مدى خطورة الوقت

وقال النائب عاطف ناصر إن الشعب المصري قوي ويعي مدى خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسا رئاسيا يؤكد خلاله المصريون على مدى الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.