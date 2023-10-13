«مستقبل وطن القليوبية» يعقد لقاء تنظيميا استعدادا لانتخابات الرئاسة

عقد حزب مستقبل وطن، أمانة القليوبية، اجتماعا تنظيميا لأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية على مستوى المحافظة في أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركزية ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والنائب مصطفى النفيلي أمين تنظيم المحافظة وعضو مجلس الشيوخ.

رفع الأعباء عن المواطنين

وأكد النائب عاطف ناصر، أن الحزب يضع على أولوياته المبادرات والخدمات الجماهيرية الضرورية وذلك للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين وحتى يكون الحزب جزءا من الحل للكثير من الاحتياجات الضرورية والخدمات للمصريين، مشددا على أهمية دور الوحدات الحزبية وضرورة العمل على تنوع الفعاليات والأنشطة لتستهدف مختلف الفئات.

أهمية الإنجازات القومية

كما أشار النائب أحمد بدوي، إلى رفع الأعباء عن المواطنين، موضحا أن السوشيال ميديا ودورها في الترويج للشائعات المغرضة والتي تهدف لهدم الوطن وتدمير الحياة الاجتماعية لبعض المواطنين.

وأشار رئيس لجنة اتصالات البرلمان إلى أن البعض يريد توصيل حالة من الإحباط لجيل الشباب بالكامل، لافتا إلى أنه من المفارقات بسبب تلك الشائعات المغرضة، أن يكون جيل الآباء أكثر اقتناعا بالإنجازات القومية، من الشباب أنفسهم، والتي تقام جميعها من أجلهم وأجل مستقبلهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتم تغييره.

وأكد النائب ضرورة التحرك لتأكيد خطط تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

وأوضح النائب مصطفي النفيلي أنه يجري حاليا تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ضرورة الالتزام التنظيمي والحزبي من جانب جميع قيادات ونواب وأعضاء الحزب، بالتوجيهات والتكليفات المركزية خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية.

وشدد على ضرورة ترسيخ تواجد الحزب بالشارع وكيفية الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجا.