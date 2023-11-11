أمير قطر: النظام الدولي يخذل نفسه حين يسمح بتبرير إسرائيل لأفعالها

قال تميم بن حمد أمير قطر: «وجدنا فى هذه الحرب أثناء حصار غزة ارتفاعاً ملحوظاً فى معدلات المناعة لدى بعض الدول التى تدعى حمايتها القانون الدولى والنظام العالمى، حيث رأينا مناعتهم تجاه قتل عشوائى لمدنيين فلسطينيين سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شيوخاً، وكذلك قصف المستشفيات والملاجئ أصبح لا يؤثر فيهم»، «وصلت معدلات المناعة لديهم إلى رؤية جثث الأبرياء وهى تنهشها الكلاب لمستوى لا يحرك لتلك الدول ساكناً»، متابعاً أن قوة المناعة فقط على أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية أمس، أن النظام الدولى يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبرير إسرائيل لأفعالها، مشيراً إلى أن الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية تتم على مرأى ومسمع العالم وترافقها تصريحات عنصرية لقادة إسرائيليين لا يستنكرها قادة الدول الحليفة لهم.

وطالب «تميم» بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أى عوائق أو شروط، ونرفض قطعياً التعسف فى إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسى، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى دعمه جميع الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بما فى ذلك بذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن فضلاً عن التوصل لهدنة إنسانية فى القريب العاجل.

وأكمل أنه علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة لكى تظهر أيضاً ثقل ووزن الدول الإسلامية، فمواصلة إسرائيل عدوانها وارتكاب جرائم الإبادة لا يلحق الضرر بالأمن القومى العربى والإسلامى فحسب، بل أيضاً بالأمن الوطنى لدولنا.