استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، بمطار القاهرة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفًا كريمًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر.

تفاصيل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي: إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم غادر مدينة كيجالي بدولة رواندا، بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا، متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

الزيارة الأولى إلى القاهرة

وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الحالية، لمصر، هي الأولى إلى القاهرة منذ توليه إدارة شؤون بلاده، وستكون الثانية إلى مصر منذ 7 سنوات عندما جاء إلى شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة العربية وقتها عام 2015.