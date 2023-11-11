عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية «يا قمر»

يتعاون الشاعر مصطفى حدوتة، مع عمرو دياب، في أغنية «يا قمر»، التي تعد باكورة الأعمال التي تجمعهما، ومقرر طرحها خلال الفترة المقبلة تباعًا.

الأغنية من ألحان عمرو دياب

وقدم عمرو دياب أغنية «يا قمر» لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها منذ بضعة أيام، ولاقت إعجاب الحضور وتفاعلوا معها بشكل ملحوظ، حتى حفظوا كلماتها ليرددوها معه أثناء الغناء.

وتعد أغنية «يا قمر» من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أعمال الشاعر مصطفى حدوتة

جديد بالذكر أن الشاعر مصطفى حدوتة، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعدما تعاون مع العديد من النجوم، ومن أبرز الأغاني التي لمعت وحققت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أغنية «مخصماك» للفنانة نوال، وأغنية «خمسة كل خميس» و«ملك السهر» و«تطبطب» مع الفنان محمد رمضان، وأغنية «وسع وسع» و«دب دب» مع الفنان أحمد سعد، وأغنية «بص الحركة دي» للفنان أحمد حلمي.

بالإضافة إلى أغنية مسيطرة، وتقديمه العديد من المهرجانات الشعبية منها «بنت الجيران»، «عود البطل»، «بسكوتاية مقرمشة».