الكاتب الصحفي محمد مسعود يروي قصة فيلم «الهروب» للراحل أحمد زكي

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إن فيلم «الهروب» قام بكتابته السيناريست مصطفى محرم، مشيرًا إلى أن عاطف الطيب أخذ ورق السيناريو الذي قام بكتابته مصطفى محرم، لأستاذ بشير الديك لكي يقوم بإجراء بعض التعديلات عليه».

حقق نجاحا كبيرا

وأضاف مسعود، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، على راديو «on sport fm»، :«بعد سنوات من كتابة السيناريو خرج الفيلم إلى النور وحقق نجاحا كبيرا وصار واحدا من أهم الأفلام في مسيرة أحمد زكي».

وتابع: «السيناريست مصطفى محرم له تاريخ عظيم لأنه صانع دور نور الشريف في الدراما المصرية، لأنه تعلم كتابة السيناريو من صلاح أبو سيف».