مصطفى عمار: مصر تقوم بدور تاريخي وشريف للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن موقف الدولة المصرية مشرف للغاية بإعلانها عدم السماح باستلام الرعايا الأجانب داخل الأراضي الفلسطينية إلا بعد إجلاء مصابي العدوان من الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

الشعب المصري يشعر بقوة دولته

أضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة هاجر جميل، على شبكة راديو النيل، أن مصر تقوم بدور تاريخي وشريف، والشارع المصري يشعر بأن دولته قوية ورئيسهم واعٍ بأن مصر لا تتخلى عن أهم قضية تمس مصير الشعوب في الشرق الأوسط.

مصر أعادت حلول القضية الفلسطينية مجددا

ولفت إلى أنه بعد 2011، تلاشت مفاهيم كثيرة عن وجدان أجيال صاعدة مثل الاهتمام بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين وعودة القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، لكن مصر استطاعت أن تعيد هذه المفاهيم مجددا خلال الأزمة الحالية.