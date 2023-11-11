مصطفى عمار: محمد مسعود قدم مفاجأة لعشاق القراءة بـ«غير المكتوب عليهم»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الكاتب الصحفي محمد مسعود يُعد أمهر الكتاب الصحفيين من أبناء جيله، ويمتلك صبر أيوب في البحث والتثقيف لصناعة وتأريخ التاريخ الفني المصري العظيم.

وأضاف عمار، خلال تقديم برنامجه «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، أن محمد مسعود أعد مفاجأة كبيرة لعشاق القراءة والبحث في تاريخ الفن المصري بإصداره لكتابه الجديد «غير المكتوب عليهم»، وهو الكتاب الذي يواصل به رحلته في عالم البحث عن تاريخ مصر الفني بعدما قدم جزأين مهمين من كتابه «أساطير الدراما» الأول والثاني والذي أرخ فيهما تاريخ الدراما المصرية باستعراضه أكثر من 50 عملاً على جزأين مثل ليالي الحلمية والمال والبنون والشهد والدموع وزيزينيا.

وكانت المكافأة التي حضرها مسعود للكتاب هو كتابه الجديد، والذي يعد عنواناً صادماً وأحدث حادث لغط لكنه عنوان مميز ينتمي إلى المدرسة الصحفية التي تخرج فيها وأصبح أحد أساتذتها حاليا وهي مدرسة الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة.