انقطاع تام للكهرباء بمستشفى الشفاء بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي

أفاد إعلام فلسطيني، بانقطاع تام للكهرباء بمستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن احتدام المعارك غرب غزة وقرب مستشفى الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت شرق رام الله وتشتبك مع مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، هي جريمة حرب، وإبادة جماعية، وأكدت أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية.