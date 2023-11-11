استشهاد 5 بسبب قطع الكهرباء في مستشفى الشفاء منهم رضيع «مات في الحضّانة»

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية وقوع كارثة في مستشفى الشفاء بغزة بسبب انقطاع الكهرباء والتي أدت لاستشهاد 5 أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

رضيع وأربعة مرضى توفوا بسبب الكهرباء

وتوفي رضيع بسبب تعرضه للبرد في الحضّانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء، الذي يتعرض محيطه لقصف متواصل.

ويحتوي مستشفى الشفاء على أعداد كبيرة من الشهداء مجهولي الهوية يتعرض لقصف وحصار من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية: «تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين».

واكدت أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، أما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بشكل مباشر، أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال دون ذكر النقص المتزايد للكوادر الطبية وإنهاكها حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوما بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة.