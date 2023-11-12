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عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

كتب:

أحمد شعراني
07:21 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
زلزال

زلزال

ضرب منذ قليل زلزال بقوة 5.6 درجة قُرب جزيرة تيمور الغربية بدولة إندونيسيا.

وبحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عُمق 10 كيلومترات، ويأتي ذلك بعدما ضرب بحر باندا في إندونيسيا ايضًا منذ 4 أيام زلزال بقوة 6.7 درجة.

وقال في وقت سابق مركز رصد الزلازل، إن بؤرة زلزال ضرب بحر باندا، وقعت على مسافة 316 كيلومترا جنوب شرق جزيرة أمبون، و285 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة توال بمقاطعة مالوكو الإندونيسية.

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بقلم أحمد شعراني