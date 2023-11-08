زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر الكوريل في شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، على عمق 68 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

أين تقع جزر الكوريل؟

وجزر الكوريل، المتنازع عليها بين روسيا واليابان، وتقع بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا، وهوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الكوريل على مسافة 483 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كيتامي، التابعة لمحافظة هوكايدو في أقصى شمالي اليابان، وعلى مسافة 150 كيلومترا شرق مدينة كوريلسك الروسية.