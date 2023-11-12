نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم وغلاف غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وتشهد مدينة سيدني مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في غزة، وسقط 18 شهيدا في قصف على منازل بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن احتدام المعارك غربي غزة وقرب مستشفى الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت شرق رام الله وتشتبك مع مواطنين.

ارتقاء 11078 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.