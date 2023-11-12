وزير دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي: مصير بيروت سيكون مثل غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن سلاح الجو الإسرائيلي، أغلبه موجه ليس إلى غزة ولكنه للشمال، مؤكدًا أنهم مستعدون ومتأهبون لكل مهمة، ومصير بيروت سيكون مثل غزة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: مهمتنا إعادة كل المختطفين

ووصف للمرة الثانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، حماس، بأنهم «حيوانات بشرية» وأنه لا يتخيل كيف يتعاملون مع طفل عمره 10 أشهر ويدعى «جفير» الذي يعد بمثابة حفيده، مؤكدًا أن مهمتهم هو إعادة كل المختطفين.

وزير دولة الاحتلال: إسرائيل في 2023 ليست مثل 1948

كما وجه رسالة لقادة العالم، سألهم فيها من أين لهم هذه الوقاحة أن يعطوهم دروسًا بالأخلاق وهم قتل منهم 1400 شخص واختطفوا في يوم واحد، موجهًا كلامه لقادة الغرب "دولة إسرائيل في 2023 ليست مثل 1948، وإنهم يدافعون عن أنفسهم ولن يرتاحوا حتى ينفذوا مهمتهم بشكل يجعل حماس تعيد المختطفين وأن لا تهدد غزة إسرائيل مرة أخرى، ويكون لديهم حرية التعامل الأمني ضد أي عدو.