فيلم فوي فوي فوي يحقق 152 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم فوي فوي فوي في شباك تذاكر السينما أمس نجاحا كبيرا، حيث حقق الفيلم إيرادات أمس بلغت 152 ألف جنيه.

فيلم فوي فوي فوي بالمركز الأول

تصدر فيلم فوي فوي فوي المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما التي تضم أفلام وش في وش، الخميس اللي جاي، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور قصة فيلم فوي فوي، حول شاب فقير يدعى حسن، ويحلم طيلة الوقت بالهجرة إلى الخارج لتحقيق أحلامه ويقوم بدوره محمد فراج، وتسنح له الفرصة مع وجود مباراة للمكفوفين في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقائه وينجح في الانضمام للفريق، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.