280 ألف جنيه إيرادات فيلم فوي فوي بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم فوي فوي في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ280 ألفا و594 جنيها، ويتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما التي تضم أفلام وش في وش، الخميس اللي جاي، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم فوي فوي، على مدار 8 أسابيع عرض بالسينما بنحو 30 مليون جنيه، وتم اختيار الفيلم من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

قصة فيلم فوي فوي

تدور قصة فيلم فوي فوي، حول الشاب الفقير والذي يدعى حسن، ويحلم طيلة الوقت بالهجرة للخارج لتحقيق أحلامه ويقوم بدوره محمد فراج، وتسنح له الفرصة مع وجود مباراة للمكفوفين في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقائه وينجح في الانضمام للفريق، وتحدث له مفاجآت كثيرة.