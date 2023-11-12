«اقتصادية الغد»: نثق في قدرة مصر على تجاوز جميع التحديات

عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الغد ندوة حوارية موسعة بالمقر المركزي للحزب، بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وأكّد موسى، خلال كلمته في الندوة، أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وبناء قاعدة اقتصادية صلبة.

رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد: ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية

وشدد على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق، وضرورة المبادرة وعدم انتظار رد الفعل.

وشدد على أهمية التفاؤل والثقة في قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة، ومواجهة الشائعات المغرضة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور علاء العسكري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي ومواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال الاهتمام بالتصنيع بجودة عالية وأسعار تنافسية، والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن مصر يجب أن تهتم بالتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وترشيد الإنفاق وتفعيل آليات المساءلة والرقابة.

حنان سليم: يجب ترشيد الإنفاق وتفعيل آليات المساءلة والرقابة

وشددت الدكتورة حنان سليم، أستاذ مساعد الاقتصاد بأكاديمية السادات، على أهمية ترشيد الإنفاق وتفعيل آليات المساءلة والرقابة، والتحول إلى المجتمع الإنتاجي ونشر ثقافة الإنتاج.

وحضر الندوة الحوارية جميع رؤساء لجان حزب الغد النوعية المتخصصة، كما حضرها المنسق العام لللجان النوعية، والمشرف العام على اللجانة النوعية المتخصصة، وأمينة المرأة بالمركزية بالحزب.