سكرتير عام حزب الغد: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في غزة

أدان إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي خرق كافة القوانين الدولية فما يرتكبه هي جرائم حرب وإرهاب منظُم، يمارس الإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، إذ استهدف الاحتلال قافلة من سيارات الإسعاف خرجت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

حزب الغد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال الغاشم تستهدف المناطق الطبية والمستشفيات، دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة إذ قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

التدخل الفوري لوقف إطلاق النار

وأكد إسماعيل أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء، مطالبا المجتمع الدولي بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين، والتدخل الفوري لوقف عملية إطلاق النار، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى حديث اليوم، أوضح أن عملية طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية، من جديد، والتي أكد أنها بقرار فلسطيني 100%، أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا على مستوى الكيان الإسرائيلي.