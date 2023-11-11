«التنسيقية» تلتقي مشايخ وسيدات وشباب قبائل سيوة وتستمع لمطالبهم من الرئيس القادم

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، مشايخ وسيدات وشباب قبائل سيوة، للاستماع إلى أبرز مطالبهم من الرئيس القادم.

وعرض وفد التنسيقية محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

شيوخ القبائل يشيدون بجهود القيادة السياسية في حفظ الأمن

من جانبهم، أشاد شيوخ عواقل قبائل سيوة بمساعي القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية، وبالأخص ما تم من إنجازات بعد الزيارات المتكررة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وعرض مشايخ وأهالي القبائل عددا من تطلعاتهم أمام وفد التنسيقية، وتضمَّن الحديث مقترحات لتنمية الواحة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها، وبالأخص الصناعات الغذائية وأهمها التمور والزيتون.

وفي سياق متصل، التقت عضوات التنسيقية، سيدات واحة سيوة، وقامت العضوات بعرض ما تقوم به التنسيقية ومدى الإنجاز الذي حققته سيدات مصر خلال العشر سنوات الماضية، ودعت عضوات التنسيقية سيدات واحة سيوة لضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدين على الدور المحوري الذي تقوم به السيدات في الاستحقاقات الانتخابية على مدار تاريخ مصر.

التنمية في سيوة

فيما قدمت سيدات الواحة لوفد التنسيقية عدة مقترحات لتنمية دورهن في تحقيق التنمية في سيوة، بجانب مطالب بتطوير التعليم والخدمات الصحية بالواحة، وآليات إيجاد فرص عمل للسيدات بالواحة وضرورة توعيتهن بدورهم العام في تنمية الأسرة السيوية.

ضم وفد التنسيقية النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعماد رؤوف ونيفين إسكندر ومحمد صلاح خليفة ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.