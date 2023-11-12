باحث: التصعيد الإسرائيلي الحالي الأكثر عنفا.. ومصر تتحرك لحل الأزمة

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة هو الأكثر عنفا، ويتضح ذلك من خلال الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يشهدها القطاع.

وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة DMC، أن التصعيد يختلف عن التصعيدات السابقة من حيث ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والإصابات، فضلا عن كون أهدافه مختلفة، كالتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشاد فوزي بالدور المصري المحوري في الأزمة، مشيرا إلى أنّ مصر تحركت على أكثر من محور، كالمحور الإنساني والسياسي، منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أنّ قمة القاهرة للسلام جزءا من جهود الدولة المصرية لمحاولة بناء الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف المشاركة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، سواء ملف إطلاق النار أو استدامة إدخال المساعدات الإنسانية أو إعادة طرح رؤية مصر لحلول الجذرية الخاصة بالأزمة.