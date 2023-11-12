«هيئات الإفتاء» تدعم مخرجات قمة الرياض بشأن غزة.. وتدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة

أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم متابعتها لما أسفرت عنه قمة الرياض أمس، بشأن الحرب الغاشمة التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ على فلسطين.

وأكدت دعمها لمخرجات القمة العربية الإسلامية والتي كشفت تواطؤ المجتمع الدولي أمام الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، وكشفت الوضع المأسوي للمؤسسات الدولية والقوى الكبرى التي تدَّعي الإنسانية والحقوق والحريات.

وحذّرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء من استمرار القتل والإبادة والتهجير من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنّ ذلك ينذر باتساع دائرة الصراع بين ليلة وضحاها.

وثمّنت الأمانة العامة ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض، لا سيما وأنّ البيان كان دقيقًا ومعبرًا عن الواقع حين وصف ما يحدث بأنّه «جرائم حرب ومجازر همجية وحشية»، وحين وصف العدوَّ في أكثر من موضع في البيان الختامي بأنّه «محتل عسكري استعماري»، وحين وصف أفعال المستوطنين بأنّها «عمل إرهابي».

كما نوهت الأمانة العامة بتدعيم «قمة الرياض» لكلِّ الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإدانة تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وفي ختام بيانها، دعت الأمانة العامة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة استكمال التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والكافي للمساعدات الإنسانية، ووقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، في القرى والمدن والمستشفيات والمدارس، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما هبت الأمانة العامة بالشعوب والحكومات وهيئات الإغاثة، إلى مواصلة إرسال المعونات والتبرعات لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية من طعام ودواء ووقود وكساء لأهل غزة.