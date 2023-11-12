«المهندسين العرب»: نسعى لإنشاء هيئة عربية لإعمار غزة.. والاتحاد الدولي خذلنا

عقد اتحاد المهندسين العرب اجتماعه الطارئ الثاني لدعم فلسطين، عبر منصة زووم، بحضور عدد من رؤساء الهيئات الهندسية العربية، وذلك بناءً على طلب نقابة المهندسين المصرية.

إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة

وخلال الاجتماع، أكّد الدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الاجتماع يستهدف إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، أكّد الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، أن ما يحدث في فلسطين أمر شديد الخطورة، وسيخلف تداعيات خطيرة على المنطقة العربية، وأن حالة الاستقواء الإسرائيلية المدعومة من عدد كبير من الدول الغربية، والتي تخل بدعاوى السلام والإنسانية، ستصيبنا جميعًا إن لم نقف موقفًا واضحًا وجادًّا أمامها.

ووجه «سعودي» الشكر لاتحاد المهندسين العرب وأمانته العامة ولرؤساء الهيئات الهندسية العربية على استجابتهم لطلب ودعوة نقابة المهندسين المصرية على عقد الاجتماع، وقال: «إننا جميعًا على قلب رجل واحد في دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية ورفضنا الكامل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأوضح وكيل نقابة المهندسين المصرية، أنَّ الاجتماع الطارئ الأول الذي عقده اتحاد المهندسين العرب نهاية شهر أكتوبر الماضي وضع عدة محاور لدعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار تلك المحاور اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية عدة قرارات تنفيذية شملت تلقي التبرع من المهندسين لحساب خاص لدعم أهالي غزة، وتجهيز قافلة إغاثة إنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس والأغطية الشتوية، وتشكيل لجنة تنفيذية بكامل الصلاحيات للتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى التواصل مع الهلال الأحمر المصري بشأن حملة تبرعات بالدم على مستوى النقابات الفرعية في كل محافظات مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل الدعم الهندسي والفني لأي من احتياجات إعادة الإعمار للمدن والأحياء المدمرة بقطاع غزة، وأيضًا التواصل مع كل المؤسسات الهندسية للتعريف بالقضية الفلسطينية وكشف ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي من جرائم ومجازر في حق الشعب الفلسطيني.

ودعا «سعودي» إلى سرعة تقديم دعم إنساني لاحتياجات أهل غزة من كافة المؤسسات الهندسية، وقال: «نستطيع أن نتعاون في هذا الأمر بناءً على تجربتنا الهندسية العربية».

وأضاف: «يجب وضع آليات لتفعيل التوصيات السابقة لاجتماع المهندسين العرب بالتعاون مع كل رؤساء الهيئات الهندسية العربية، من أجل وقف إطلاق النار بغزة ومنع التهجير القسري لشعب فلسطين، والعمل على حل القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة، طبقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الرفض الكامل لأي تصرفات تضر بالمدنيين».

وتضمن ما جاء في الاجتماع:

تأكيد الاتحاد العربي للمهندسين على أهمية إنشاء هيئة عربية لإعمار غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

رفض الاتحاد العربي للمهندسين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية.

دعوة الاتحاد العربي للمهندسين كافة المؤسسات الهندسية العربية إلى تقديم الدعم الإنساني لاحتياجات أهل غزة.

تأكيد أهمية وقف إطلاق النار بغزة ومنع التهجير القسري لشعب فلسطين، والعمل على حل القضية الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع الطارئ الثاني لاتحاد المهندسين العرب لدعم فلسطين، في إطار جهود الاتحاد العربية للمهندسين في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي.