أمين عام «المهندسين العرب»: دعم المهندسات لتأسيس أعمال خاصة وريادية

نظم اتحاد المهندسين العرب الاجتماع الأول للجنة المهندسات العربية فى عام 2023، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وقال الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، إن لجنة المهندسات العرب وضعت خطة استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة واعتمدت من قبل الاتحاد.

وأوضح الدكتور عادل الحديثى خلال الاجتماع الأول للجنة المهندسات العربيات ، أن اللجنة حققت العديد من الأهداف المرجوة والمقسمة على أربعة محاور ، الأول المحور المهنى فقد تم إعداد البرامج والخطط التدريبية وأوراق العمل ضمن المؤتمرات والملتقيات والندوات لرفع كفاءة المهندسة وتنمية قدراتها المهنية والقيادية والإدارية والأكاديمية المنظمة للعمل الهندسى بالإضافة إلى دور المهندسة فى العمل النقابى من أجل المساهمة الفاعلة قى خدمة المهنة.

اتحاد المهندسين العرب

وتابع الدكتور عادل الحديثى، وتضمن المحور الثانى التشريعات بهدف العمل الفاعل لدراسة ومراجعة وتفعيل القوانين والتشريعات التى تضمن بيئة عمل مناسبة للمهندس، متابعاً والمحور الثالث هو الاتصال والذى يعمل على تنظيم الملتقيات والمؤتمرات وبأعلى المستويات الهادفة إلى تنمية العلاقات ونقل المعرفة والتشبيك لخلق فرص عمل للمهندسات العربيات والتى تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومشتركة تكون خاصة بالمهندسات العربيات.

ولفت الحديثى ، إلى أن المحور الرابع للخطة الاستراتيجية هو المحور الثقافى والاجتماعى والذى يعمل على دعم المهندسات وتشجيع روح المبادرة لديهن لتأسيس أعمالها الخاصة والريادية وتشجيع العمل التطوعي بهدف معالجة قضايا المجتمع المحلى وتوظيف مهارات المهندسات للقيام بمبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموروث التاريخي والثقافى والاجتماعى والارتقاء بالوعى الثقافى للمهندسة.

الأكاديمية المنظمة للعمل الهندسى

وأكد الدكتور عادل الحديثى أن رؤية الاتحاد هى إعداد مهندسة رائدة ومؤثرة لبناء مجتمعات مستدامة، رسالتها تمكين ورفع كفاءة المهندسة وتنمية قدراتها المهنية والإدارية والأكاديمية المنظمة للعمل الهندسى وكذلك تفعيل التواصل وتبادل المعرفة والخبرات مع كافة الجهات المرتبطة بالأعمال والمجتمع والجهات ذات العلاقة وأيضاً المساهمة فى سن وتفعيل القوانين والتشريعات لضمان بيئة عمل مناسبة للمهندسة ورفع الوعى بالأنظمة النقابية وتحفيز المهندسات للانخراط بالعمل النقابى بالإضافة إلى دعم المهندسات فى ريادة الأعمال الخاصة فضلاً عن الحد من البطالة فى ممارسة المهنة.