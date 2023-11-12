محافظ بورسعيد يبحث آليات الحفاظ على المباني التراثية وتطوير «بازار عباس»

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة، لبحث الآليات اللازمة للاستمرار في عمليات الحفاظ على المباني ذات التراث المعماري وتطوير منطقة بازار عباس التراثية.

تطوير منطقة بازار عباس التراثية

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وخطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا تقديم الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الأثرية داخل بورسعيد، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تمتلك طرازا معماريا فريدا.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لسحر قوطة، لقيامها بالحفاظ على المبنى التراثي الخاص بها، وإعادة ترميمه بدلاً من الإزالة، باعتباره تراث والاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى.

تطوير المناطق الأثرية ببورسعيد

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء في أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية، موجها الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم التسهيلات والدعم للجنة حتى تتمكن من أداء دورها، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية والاستفادة منها سياحيا، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرًا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهارا غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.