محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في تطوير منطقة بازار عباس التراثية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولجنة التراث المعماري وحي الشرق، وإدارة المشروعات ومديرية الإسكان، والدكتور محمد الغندور استشاري المشروعات، وممثلي جامعة براندنبورغ.

رفع كفاءة المناطق التراثية

وناقش محافظ بورسعيد ملامح مقترح التطوير في بازار عباس، موجها بسرعة البدء في أعمال التطوير الذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، والاستفادة منها سياحيا.

كما استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، وألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا، حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

التطور السياحي في بورسعيد

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي ببورسعيد، مؤكدا تقديم كل الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الأثرية داخل بورسعيد.

يذكر أن بازار عباس يعود تاريخه إلى عام 1891، ومكون من عدة محال، ووضعته إدارة السياحة بمحافظة بورسعيد ضمن برنامجها السياحي للوافدين من داخل مصر وخارجها.