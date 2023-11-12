«الخنفساء» أيقونة السبعينيات.. اعرف أسعار ومواصفات السيارة الألمانية الشهيرة

مازالت السيارة «الخنفساء» الألمانية الشهيرة، التي يطلق عليها المصريون «بيتل»، أيقونة للسيارات الصغيرة في القرن الماضي، رغم توقف إنتاجها في عام 2003.

وبدأت صناعة السيارة في ألمانيا عام 1938، بتصميم من المهندس الألماني فارديناند بورشيه، بناء على طلب من أدولف هتلر، زعيم ألمانيا النازية آنذاك.

وكانت السيارة تحظى بشعبية كبيرة في مصر، إذ كانت تنتشر بين الشباب والعائلات، نظرًا لصغر حجمها وسهولة قيادتها ورخص ثمنها.

أسعار السيارة «الخنفساء» حاليًا

ووفقًا لسوق السيارات المصرية، تتراوح أسعار السيارة «الخنفساء» حاليًا بين 30 ألف جنيه للموديلات القديمة، و400 ألف جنيه للموديلات الحديثة.

مواصفات السيارة «الخنفساء»

وفيما يلي أبرز مواصفات السيارة «الخنفساء»:

- المحرك: محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 50 حصانًا.

- علبة التروس: يدوي أو أوتوماتيكي.

- السرعة القصوى: 160 كيلومترًا في الساعة.

- استهلاك الوقود: 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

يُشار إلى أنَّ السيارة «الخنفساء» كانت واحدة من أنجح السيارات في التاريخ، إذ تمّ إنتاج أكثر من 21 مليون وحدة منها في جميع أنحاء العالم.