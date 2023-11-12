مؤتمر دولي لطلاب وباحثي الصيدلة في جامعة عين شمس الأحد المقبل

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس، الأحد المقبل، مؤتمرها الدولي الثالث، الذي يناقش أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية، بالتزامن مع الأحداث الحالية.

ويقام المؤتمر تحت عنوان «الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية»، ويشارك فيه نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية محور المؤتمر

ويتناول المؤتمر مجالات عديدة، منها: الاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية، طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات، اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب، الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية، إعادة استخدام العقاقير.

ويحق لجميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المشاركة في المؤتمر وعرض الأبحاث.

جائزة لأحسن ملصق بحثي

كما يرصد المؤتمر جائزة لأحسن ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وتختتم فعاليات المؤتمر بمعرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.