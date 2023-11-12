وزير العمل ومحافظ أسيوط يتابعان إجراءات السلامة المهنية في شركات البترول

أجرى حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة ميدانية في الشركات الموجودة بالمنطقة البترولية بأسيوط، للاطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت، لمواجهة المخاطر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

السلامة المهنية داخل الشركات

وتفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط ومرافقوهم معرضًا لأدوات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية التي يتم استخدامها بالشركات، واستمعا إلى شرح لأهم أدوات السلامة والصحة المهنية التى يتم إستخدامها ومنها أجهزة القياس المختلفة للغازات والحرارة والرطوبة والتلوث وأدوات العزل وبدل العمل وأجهزة الاطفاء والطفايات بأنواعها وأدوات الإسعافات الاولية وبدل الأفران والعزل الحراري والقفازات بأنواعها.

كما تجول الوزير والمحافظ داخل شركة بتروجت وتفقدا مواقع العمل والإنتاج، للاطمئنان على سير العمل فضلاً عن متابعة إجراءات السلامة الخاصة بالشركة، والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارىء بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء.

وأكد «شحاتة»، أن الوزارة بذلت جهودًا لمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية، بجانب العمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، وذلك خلال السنوات الماضية منوهًا إلى ضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها للحفاظ على العنصر البشري والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، بتحقيق المكاسب لطرفي العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

اشتراطات السلامة

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة وتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت في آن واحد، لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ووفقا لرؤية مصر 2030.

كما شهد الوزير حسن شحاتة واللواء عصام سعد ومرافقوهم بيان عملي للتدريبات التي تلقاها العاملون بشركة النيل للبترول على خطط الطوارئ وعمليات الإطفاء، وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة، لقياس مدى تدريب مسؤولي السلامة على مواجهة الكوارث والأزمات والحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة، وكذلك الحفاظ علي المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.