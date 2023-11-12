محافظ أسيوط: إنشاء 153 مشروع صرف صحي بتكلفة 20 مليار جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بقرى ومراكز المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح، بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه، ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح، والذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بعدد 22 قرية بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

الصرف الصحي المتكامل في مركز الفتح

وقام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع الرئيسية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح الذي يتكون من محطة معالجة رئيسية يجرى إقامتها على مساحة 20 فدانا بطاقة إنتاجية 20 إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم، و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة، موجها مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

القرى والنجوع

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وعدد مشروعات يبلغ 2000 مشروع حتى الآن وبتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه تقريبًا.

القطاعات التنموية

وأكد المحافظ أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات، استهدفت كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة، خاصة قطاع الصرف الصحي الذي شهد تطورًا كبيرًا ونهضة لم شهدها المحافظة من قبل، لافتًا إلى إنه تم ويجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة، منها 144 محطة رفع و11 محطات معالجة بتكلفة 20 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وشهد مركز أسيوط إنشاء مشروعات صرف صحي بعدد 31 قرية ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل، منها إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب بطاقة 36/54 ألف متر مكعب يوميا، وتقام على مساحة 27 فدانا لخدمة 500 ألف نسمة و16 قرية وتابعا بتكلفة مليار و596 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع صرف صحي جنوب مركز أسيوط، ويتكون من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب والتي أقيمت على مساحة 7 أفدنة وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وتم تشغيلها ودخولها الخدمة، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه، وتنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم إنشاء مشروع صرف صحي مركز الغنايم والذي يتكون من محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 29 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 370 مليون جنيه ومحطتي رفع بقريتي دير الجنادلة والمشايعة بحري بتكلفة إجمالية للمشروع 440 مليون جنيه وذلك لخدمة 260 ألف نسمة، بينما يجرى استكمال توصيل الصرف الصحي لقرى مركز صدفا بإجمالي 17 قرية، فضلًا عن توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم طاقة 20/40 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 254 مليون وبتكلفة إجمالية لمشروع صدفا بإجمالي تكلفة مليار و98 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن الإنجازات في قطاع الصرف الصحي شملت مركز البداري، حيث يجري استكمال مشروع صرف صحي البداري والذي يتكون من محطة معالجة البداري وساحل سليم بطاقة 33 ألف متر مكعب يوميا، وجار العمل بعدد 3 قرى (العقال قبلي – العقال بحري – منشأة العقال) بتكلفة 112 مليون جنيه، وفي مركز ساحل سليم يجري استكمال مشروع صرف صحي ساحل سليم الذي يتكون من 16 قرية بتكلفة 850 مليون جنيه، شاملة توسعات محطة المعالجة القائمة وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه، وبطاقة إجمالية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها.

تطوير الصرف الصحي في مركز منفلوط

وبالنسبة لمركز منفلوط فيجري استكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة منفلوط بتكلفة 460 مليون جنيه بطاقة 38 ألف متر مكعب، ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى، ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة، فضلًا عن مشروع قرى مركز منفلوط لخدمة 24 قرية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه.

وفي مركز أبوتيج يجري استكمال مشروع الصرف الصحي لخدمة 12 قرية وتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بتكلفة 330 مليون جنيه بطاقة 30 / 45 ألف متر مكعب في الساعة بإجمالي تكلفة للمشروع بلغت 623 مليون جنيه.

كما تم إنشاء محطة معالجة أبنوب والفتح بطاقة 82 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وتخدم 3 مراكز «أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة» وقراها بتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه، وقرض إسباني بتكلفة 9.3 مليون يورو، ويشمل شبكات انحدار بأطوال 60 كيلومترا، وخطوط طرد بأطوال 27 كيلومترا، و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف متر مكعب يوميا، وذلك لخدمة 650 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.

ويجري إنشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر في الثانية لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما.

وفي مركز أبنوب يجري استكمال مشورع صرف صحي أبنوب لخدمة 16 قرية بتكلفة مليار و501 مليون جنيه، ويجري إنشاء محطة معالجة العطيات البحرية طاقة 40 /60 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 525.2 مليون جنيه للمحطة فقط.

الظهير الصحراوي

وأوضح المحافظ إنه بالنسبة لمركز ديروط تم إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بتكلفة 620 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 52 ألف متر مكعب يوميا، ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية، ويتكون من 5 طلمبات رفع، ويضم المشروع 4 محطات «رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي» على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

كما يجري إنشاء مشروع صرف صحي شمال غرب ديروط «دشلوط» بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ومحطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدانا بطاقة إنتاجية (20 إلى 30 ألف متر مكعب يوميا)، ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط ويستفيد منه 350 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة) بطاقة 40/80 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة 15 قرية، بتكلفة إجمالية مليار و780 مليون جنيه.

كما يجري إنشاء محطة معالجة بالحوطا الشرقية بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا لخدمة 9 قرى بتكلفة 616 مليون جنيه، وتم خدمة 37 قرية بقرى مركز ديروط وإنشاء 3 محطات معالجة حتى الآن بتكلفة إجمالية لمركز ومدينة ديروط بلغت 4 مليارات و115 مليون جنيه.

كما أشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال الفترة من 2020 حتى 2023 وبدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تم تذليل العقبات لإنهاء المشروعات المتعثرة في قطاع الصرف الصحي بالمحافظة، بعد تعطل وتعثر دام لسنوات، حيث تم تقديم كافة الدعم والاتفاق والتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والشركات المنفذة للمشروعات، وتم تشغيل مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وذلك بعد تعطل وتعثر لسنوات، ويبلغ تكلفته الإجمالية 950 مليون جنيه، بالاضافة إلى تشغيل مشروع صرف صحي صدفا والغنايم بتكلفة 265 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي عرب المدابغ بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 500 مليون جنيه.

كما تم تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 460 مليون جنيه، ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة، ويشمل محطة معالجة صرف صحي بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي بطاقة 38 ألف متر مكعب، والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى.

ويتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كيلومترا بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كيلومتر أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن، لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في إنشائه منذ سنوات وتم تذليل العقبات وتلافي كافة الملاحظات حتى بدأ تشغيله ودخوله الخدمة، بالاضافة إلى نجاح جهود المحافظة في تشغيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط يبلغ تكلفته الإجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر مكعب في اليوم، ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية، ويضم المشروع 4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد وخط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط، لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في إنشائه منذ أكثر من 23 عامًا.

كما إنه يجرى أعمال الإحلال والتجديد لمشروع محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمركز أسيوط، لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف متر مكعب يوميا إلى 105 آلاف متر مكعب يوميا، وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، بتكلفة 624 مليون جنيه، ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كما يجرى أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط بطاقة استيعابية 60 ألف متر مكعب يوميا، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه.