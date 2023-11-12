وزير العمل يفتتح ملتقى توظيفي ويتفقد مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وصل، صباح اليوم الأحد، حسن شحاتة وزير العمل إلى محافظة أسيوط، لافتتاح ملتقى توظيفي، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، وكان في استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

السلامة والصحة المهنية

وبحسب مكتب إعلام محافظة أسيوط، فإن جولة وزير العمل تتضمن افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بقاعة المدينة الرياضية بشركة أسمنت أسيوط، ويعقبها جولة بمجموعة شركات بتروجيت للاطمئنان علي اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، ثم حضور بيان عملي لتنفيذ خطط الطوارئ والإطفاء بشركة النيل لتسويق البترول.

الملتقى التوظيفي في أسيوط

كما تشمل زيارة وزير العمل لمحافظة أسيوط، زيارة مركز التدريب المهني ببني غالب، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم وشهادات إتمام التدريب للخريجين، ثم التوجه بعدها لحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط لافتتاح الملتقى التوظيفي، ثم زيارة موقع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الوسطي بمركز الفتح، يليها افتتاح مكتب تشغيل أسيوط المطور، وبعدها الاستراحة بمكتب محافظ أسيوط.