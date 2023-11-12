«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة

ذكرت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة.

معبر رفح يواصل استقبال المساعدات

وأضاف مراسل القناة، أنّ المعبر يواصل استقبال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وجار تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وكان الدكتور صالح التويجري، أمين عام الهلال والصليب الأحمر، أكد قبل قليل لشاشة القاهرة الإخباية، أنّ القطاع الصحي لن يواصل مهامه في قطاع غزة حال عدم وصول المساعدات الطبية والوقود الكافي، وسط أوضاع سيئة للغاية يعيشها أهالي غزة.