«التحالف الوطني»: موقف «جوتيريش» من أحداث غزة تغير 180 درجة بعد زيارة مصر

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الرئيس وجه التحالف منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث في قطاع غزة بسرعة تنفيذ أكبر قافلة من المساعدات لخدمة أهالي القطاع، موضحًا: «أول قافلة كان قوامها 108 شاحنة كان طولها 4.5 كيلومتر، وتحركت لمعبر رفح، ظنا من الجميع بأننا سندخل المساعدات في اليوم الأول فقد كانت مساعدات إنسانية تأتي في إطار المواثيق والقانون الدولي، ولكن الجانب الآخر من المعبر كان مغلقا، والقصف مستمر من سلطات الاحتلال».

اعتصام مفتوح أمام معبر رفح

وأضاف في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا الوضع دعا شباب التحالف إلى إقامة اعتصام مفتوح أمام معبر رفح تحت شعار مرابطون حتى الإغاثة، وهذا الاعتصام كان مؤثرا ولفت نظر العالم كله إلى حقيقة ما يحدث داخل القطاع».

زيارة جوتيريش معبر رفح

وتابع: «قبل هذا الاعتصام، لم يكن موقف الأمم المتحدة مفهوما، إذ لم يدن ما يحدث بشكل كامل ولم يتدخل لإدخال المساعدات، وعندما زار الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، معبر رفح تغيرت الصورة لديه 180 درجة، فقد رأى شباب المجتمع المدني المصري وهو شباب واع ومدرك لأهمية القضية ورأى المساعدات الموجودة على الأرض منذ أيام، لإنقاذ ما يقرب من 2.3 ملايين مدني محاصر داخل القطاع».