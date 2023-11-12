قافلة مساعدات الشركة المتحدة تتحرك إلى معبر رفح لدعم أهل غزة (صور)

انطلقت قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المحملة بمساعدات غذائية لأهالي فلسطين، إلى معبر رفح تحت شعار «يد بيد مع أهالينا في فلسطين»، وذلك في ضوء دورها الإنساني والخدمي واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية، في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتتضمن قافلة الشركة المتحدة 6 شاحنات محملة بـ150 طن مساعدات غذائية ومياه، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ولم تكن قافلة الشركة المتحدة المساعدة الأولى، إذ تبذل جهودًا في تقديم يد العون للأشقاء منذ أزمة كورونا وإعصار ليبيا الشقيقة، كما تبرع بعوائد مهرجان العلمين لمؤسسة حياة كريمة.

وانهت الشركة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بإطلاق القافلة كافة، كتعبئة وتجهيز كراتين المساعدات الغذائية، واصطفاف الشاحنات.

أطلقت «حياة كريمة» قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة محملة، بـ450 طن مساعدات غذائية ومياه لأهالي فلسطين.