«المالية» تنجح في تدبير نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية

أعلنت وزارة المالية أنها نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكي «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

لأول مرة.. تدبير تمويل تنموي

وذكر بيان لوزارة المالية أنه لأول مرة يجرى تدبير تمويل تنموي بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.

تنويع مصادر التمويل

وأعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذي تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضًا للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير «ضمان» وبنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» التي تساعدنا في تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددى الأطراف، وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.