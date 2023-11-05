وظائف شاغرة في وزارة المالية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن توافر مجموعة من الوظائف القيادية الشاغرة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف المتاحة، موضحة شروط ومواعيد التقديم عليها الوظائف، على النحو التالي:

وظائف وزارة المالية

1- رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام وزارة المالية.

2- مدير عام الإدارة لشؤون أمن المصالح والهيئات والجهات التابعة بالإدارة العامة للأمن بديوان عام وزارة المالية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.

2- بالنسبة إلى غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، يجب أن تتضمن شهادات خبرة الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة.

3 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

4- مقترح وافي لتطوير الوظيفة، عدد 7 نسخ ورقية، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة واحدة مدمجة CD.

5- على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 7 ملفات، أصل و6 صور مدون على كل ملف اسم المتقدم وجهة العمل ورقم التليفون، وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

عنوان تقديم الطلبات

تقدم الطلبات وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، على عنوان أبراج وزارة المالية بمدينة نصر– امتداد رمسيس– القاهرة- برج رقم 4- الدور الأول- غرفة رقم 106، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

مواعيد التقديم

مواعيد التقديم في الوظائف خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2023.