آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة المالية والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة المالية، عن وجود وظائف قيادية شاغرة، داخل ديوان عام الوزارة أو في عدد من الهيئات والمديريات التابعة لها، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، تتلقى طلبات الراغبين في التقديم للوظائف.

وظائف شاغرة في وزارة المالية

وأشارت وزارة المالية في بيان، عن الوظائف القيادية المطلوبة، تتضمن كلا من (رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة- مدير عام الإدارة لشؤون أمن المصالح والهيئات التابعة للإدارة الأمن بوزارة المالية).

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة المالية

- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.

- شهادات خبرة معتمدة ومختومة.

- المستندات الدالة على المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

- تقديم مقترحات لتطوير الوظيفة، على أن يرفق نسخة من المقترح على أسطوانة CD.

- المستندات تقدم فى 7 ملفات، أصل واحد و6 صور، يرفق بها كافة بيانات المتقدم للوظيفة.

- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

مواعيد التقديم

وحددت وزارة المالية، انها سوف تتلقي طلبات الوظائف باليد على ان تسلم الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الوزار، الكائن فى أبراج وزارة المالية بمدينة نصر برج رقم 4- الدور الأول- غرفة رقم 106، وذلك يوميا من الساعة 9صباحا وحتى 3 عصرا، واخر يوم للتقديم سيكون 4-12-2023 المقبل.