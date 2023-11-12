فرقة «إيبيريا» الإسبانية تستلهم أعمال بيكاسو في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، فرقة «إيبيريا» للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والإسكندرية بعنوان بيكاسو في الاستعراضات، تنفيذ وإخراج فيوليتا رويز، وتصميم مانويل سيجوفيا، وذلك في الثامنة مساء الاثنين 13 نوفمبر، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، ومساء الخميس 16 نوفمبر على المسرح الصغير.

برنامج حفل بيكاسو

يتضمن البرنامج عددا من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسباني العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي: «المتلالئ، وليلة حزينة، والصمت، والترنيمة الزراعية، ورقص هيبوفيلدز، وحقول الشمس والقمر، وقماش مورنر، وبولو، وريمرينو، والدفوف».

فرقة إيبيريا للرقص تأسست عام 1993 على يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز، بهدف نشر واستلهام التراث الإسباني، إذ نجحت في دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقى معا، مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.