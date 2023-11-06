بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدار الأوبرا

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي بدورته الثامنة الذي يقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوى مدير عام المهرجان، في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.