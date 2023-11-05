دار الأوبرا تعقد أمسية ثقافية في الذكرى الخمسين لوفاة طه حسين غدا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان «خمسون عاما من الحضور.. طه حسين».

أمسية ثقافية لـ طه حسين

وتأتي الأمسية الثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح، وتديرها الكاتبه نشوى الحوفي، وذلك في السابعة مساء الإثنين 6 نوفمبر على المسرح الصغير.

يدور الحوار حول عميد الأدب العربي طه حسين، ومشوار حياته الذي تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتاثيرها الفكري والأدبي الممتد.