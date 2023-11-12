«يارا» أخصائية تخاطب تبدع في صناعة مجسمات الكونكريت: «العرايس زبايني»

فتاة شابة حالمة طموحة دفعها الشغف لتعلّم واتقان الأعمال اليدوية، هذا بالإضافة إلى عملها في مجال التربية الخاصة والتخاطب، تسعى جاهدة لتحقيق ذاتها وتحقيق دخل مادي يكفي احتياجاتها، وتحلم بتحقيق الأفضل على الإطلاق، ونجحت في تحقيق مشروعها الخاص الذي يدر لها العائد المادي.

يارا تجمع بين التخاطب والفن

يارا حسام شابة تبلغ من العمر 23 عام من مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية تخرجت في كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تقول في حديث خاص لـ«الوطن» إنها عملت بمجال تخصص دراستها أخصائية تخاطب وأحبت العمل كثيرا لذا أعطت فيه نتائج حيدة رضت عنها، لافتة إلى تعلقها الدائم وحبها للأعمال اليدوية التي تبرز فنها وتميزها فيه.

يارا تحترف الكونكريت وتشكيل الصلصال الحراري

وتضيف «يارا» خلال حديثها أنها كانت تتميز بحبها للرسم واتقانها له، لافتة إلى أن هذا مكّنها من تعلم الأعمال اليدوية سريعا، بعدما رأت فن الكونكريت وتشكيل الصلصال الحراري عبر فيديوهات على الإنترنت، معلقة: «كنت بشوف فيديوهات صدفة على يوتيوب وأحببتها تلك الفيديوهات الخاصة بالصلصال والكونكريت، واتعلمتها وأتقنتها خلال 6 أشهر وقررت تكون مشروعي ووقت عملي».

مواد لصناعة مجسمات الكونكريت

وتتابع يارا أنها بعد احترافها لفن الكونكريت والصلصال الحراري فتحت مشغل لعرض منتجاتها صنع يديها، لافتة إلى أن صناعة مجسمات الكونكريت تتطلب منها اسطامبات وتصب فيها سائل من الجبس مضافًا إليه الماء كما يمكنها استخدام مادتي الماربل والهاي ستار ثم تلوينها بألوان مبهجة وجميلة، تصبح تحفا فنية رائعة هذا بالإضافة إلى قدرتها على تشكيل رسومات ومجسمات من الصلصال الحراري على المجات من الصيني والبورسلين والخامات المختلفة.

سعر القطعة الغنية من الكونكريت

وتوضح يارا أن المنتجات من صنع يدها من الكونكريت يقبل عليها قطاع كبير من المريدين من الأشخاص خاصة الفتيات المقبلات على الزواج، لافتة إلى أن الأسعار في متناول الجميع من 25 وحتى 35 جنيها.

وتختتم في حديثها أنها تود أن تصل منتجاتها الفنية لكل بيت وكل مكان لاعتزازها بعملها وحبها للفن كما تود أن تفتح مجالا للعمل لأشخاص آخرى معها، فالعمل سهل وممتع ويحتاج للمسات فنية، كما أن صناعته بسيطة وتبقى القطعة 3 أيام الى أسبوع لتصبح جاهزة للاستخدام.